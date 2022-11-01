Диетолог перечислила мешающие похудению здоровые привычки

Диетолог Жаклин Лондон рассказала о мешающих людям похудеть здоровых привычках.

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Жаклин Лондон рассказала, что желающие похудеть часто совершают ошибку, решая резко изменить свой образ жизни. Отмечается, что вместо постепенной перестройки они сразу сокращают количество потребляемых калорий до минимума, а также начинают заниматься спортом семь дней в неделю. Это создает слишком большую нагрузку для организма.

Пропуск приема пищи также является ошибкой. Диетолог сочла, что это может приводить к перееданию. Также специалист посоветовала не исключать из рациона все вредные продукты.

– Полное исключение чего бы то ни было приведет лишь к тому, что вам захочется этого еще сильнее, – заявила Жаклин Лондон.

Она уточнила, что не стоит отказываться от любимых лакомств. Нужно лишь ограничить их количество.

Процессу похудения также мешает концентрация на том, что нужно меньше есть. Диетолог порекомендовала сосредоточиться на тех продуктах, которые можно без опаски есть и во время диеты, например, на овощах.

Эксперт отметила, что многие люди во время похудения стараются употреблять больше белка. Она рассказала, что в этом вопросе важна мера.

– Если вы потребляете больше белка, чем нужно, ваш организм просто выведет его, – объяснила Жаклин Лондон.

Диетолог также посоветовала воздержаться от детоксов на соках и смузи. Из-за высокого содержания глюкозы избыток фруктов может приносить больше вреда, чем пользы.