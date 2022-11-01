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3 часа назад

Гастроэнтеролог объяснил, как нужно питаться после 50 лет, чтобы дожить до 100

РИА "ФедералПресс"

По словам врача, с помощью правильного питания можно улучшить здоровье и замедлить старение. Он рекомендует есть по 4–5 раз в день, но маленькими порциями. Переедать при этом нельзя, так как после 50 лет переваривание пищи становится более затруднительным. Норму калорий в день следует сократить на четверть, утверждает специалист. Дело в том, что люди в возрасте больше не тратят столько энергии, как в молодости. «Уменьшение суточного калоража на четверть не только убережет от набора лишнего веса, но и предупредит развитие серьезных заболеваний», – отметил гастроэнтеролог. Кроме того, он порекомендовал отказаться от животных жиров – из-за них в организме откладывается холестерин и развивается атеросклероз, но употреблять рыбу, орехи и полезные растительные масла, передает портал «Доктор Питер». Ранее «ФедералПресс» рассказывал, что врач-диетолог назвал вещество, без которого нельзя принимать витамин C, иначе он будет неэффективным. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/globallookpress.com

Гастроэнтеролог объяснил, как нужно питаться после 50 лет, чтобы дожить до 100
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
Здоровье,
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