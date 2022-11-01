Как проверить помаду на наличие свинца и уберечь здоровье

Помаду можно найти в косметичке практически любой женщины – даже той, которая является адептом естественной красоты. Несмотря на то, что производители косметических средств с каждым годом стараются создавать все более безопасную косметику, в некоторых продуктах по сей день можно найти свинец. В частности, он нередко содержится в помаде.

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Подробнее о том, как проверить помаду на наличие этого вещества – в материале "Рамблера".

В прошлые века свинец был ключевым компонентом косметики. Поскольку это токсичное вещество помогало маскировать несовершенства его добавляли в пудру. Кроме того, за счет того, что свинец повышал стойкость цвета, он также часто встречался в составе помад. Регулярное использование косметики со свинцом стоило девушкам жизни: токсичное вещество ускоряло развитие серьезных болезней и провоцировало наступление смерти.

Несмотря на это, даже в XXI веке некоторые производители продолжают добавлять свинец в помаду. Делается это для того, чтобы продукт был более стойким и не сошел с губ спустя час после нанесения.

Считается, что в современных продуктах содержание свинца минимальное, а потому навредить здоровью он не может. Однако следует помнить о том, что этот ядовитый компонент может накапливаться в организме, а также пагубно влиять на состояние губ, делая их более сухими и раздраженными.