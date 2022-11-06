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25 минут назад

Мифы о еде: сыр ухудшает память

Мира Маркина

Сыр – один из излюбленных продуктов миллионов людей. Мы употребляем его в качестве закуски, используем при приготовлении основных блюд и десертов. Однако вокруг сыра ходит множество мифов. Согласно одному из них, этот продукт ухудшает память. Так ли это на самом деле? Выяснял "Рамблер".

Мифы о еде: сыр ухудшает память
Фото: UnsplashUnsplash

Сыр действительно может привести к некоторым когнитивным нарушениям. Но не любой, а плавленный. В составе этого продукта имеются насыщенные жиры, многочисленные вредные добавки, а также соль и сахар в больших количествах. Все это повышает риск развития нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера.

Диетолог Елена Тихомирова назвала самый полезный сыр

Однако, строго говоря, плавленный сыр – это скорее сырный продукт. Обычный сыр, особенно сорта с низким содержанием жира, напротив, защищает клетки мозга от дегенеративных заболеваний в пожилом возрасте. К таким сырам относятся брынза, рикотта и моцарелла.

Но и это еще не вся польза сыра. В данном продукте много кальция, витамина B12 и полезных жирных кислот. Кроме того, по словам диетолога Ребекки Скритчфилд, сыр способствует быстрому насыщению и надолго сохраняет ощущение сытости. Вот почему его рекомендуется употреблять тем, кто намерен сбросить вес – главное, не превышать меру. Ее следует определять, исходя из индивидуальных особенностей организма после консультации с врачом.

Сыр твердых сортов (пармезан, чеддер) содержит меньше лактозы, чем мягкие сыры, поэтому специалисты на время диеты рекомендуют отдавать предпочтение им.

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