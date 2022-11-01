Каковы последствия хронического стресса и пути снижения рисков

Стресс стал неотъемлемой частью нашей жизни: каждый из нас ежедневно подвергается его действию. Мы испытываем стресс на работе, во время учебы, переживаем из-за новостей, событий в семье и личной жизни.

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Кроме глобального стресса, с влиянием которого практически ничего невозможно сделать, мы сталкиваемся с событиями, которые вызывают переживания и волнения именно у нас. Для одних таких фактором становятся публичные выступления, для других – переезд, для третьих – деловая встреча.

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Стресс не всегда вызван неприятными событиями: испытать его можно, например, отправляясь на отдых. Ольга Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL

Триггерами стресса могут быть самые разные ситуации, которые запускают в организме выработку гормонов стресса. Они действуют на организм, вызывая учащение сердцебиения, напряжение мышц, приводя наше тело в режим максимальной готовности, чтобы оно было способно быстро отреагировать на любую опасную ситуацию.

Если такая ситуация не наступает, а действие стресса продолжается день за днем, то самочувствие может ухудшиться – как правило происходит это не одномоментно, а постепенно.

Люди, находящиеся в состоянии хронического стресса, испытывают постоянную тревожность, проблемы со сном, страдают от головных болей, могут столкнуться с симптомами депрессии, нарушением либидо.

Последствия стресса затрагивают весь организм целиком. Например, учащенное сердцебиение повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что увеличивает вероятность сердечного приступа. Кроме того, те, кто постоянно испытывает стресс, нередко имеют проблемы с пищеварением – тошнота, запоры или диарея случаются у них чаще, чем обычно.

Добавлю, что стресс заставляет нашу печень выбрасывать в кровь больше глюкозы, чем обычно. Это нужно для того, чтобы дать организму энергию, которую он сможет использовать в чрезвычайной ситуации.

В том случае, если стресс становится хроническим, то и уровень глюкозы в крови будет постоянно выше нормы – это приведет к повышению риска развития диабета 2 типа. Оценить состояние углеводного обмена поможет лабораторная диагностика.