Мифы о еде: фрукты приводят к набору веса

Еще несколько десятилетий назад считалось, что фрукты приносят безусловную пользу, ведь они источник витаминов, минералов и клетчатки. Однако когда стало понятно, что в лишних килограммах нередко виноваты углеводы, к фруктам тоже стали относиться настороженней. И неспроста, ведь в них содержится фруктоза.

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Но способны ли на самом деле фрукты спровоцировать набор веса? Выяснял "Рамблер".

Столовый сахар и сахар из фруктов – это два разных вида сахара. По словам директора по питанию ВОЗ доктора Франческо Бранка, людям стоит избегать в рационе свободного сахара, поскольку у него нет пищевых волокон. По этой причине совершенно бесполезными являются свежевыжатые соки и фреши: они сделаны из фруктов, но за счет отсутствия пищевых волокон эти напитки также относятся к свободному сахару.

Фрукты же влияют на организм иначе. Благодаря длительному расщеплению в организме их сахар медленнее перерабатывается, поэтому приобщать фрукты к свободным сахарам нельзя.

Говорить о том, что фрукты приводят к набору веса, несправедливо. Лишние килограммы появляются от избытка калорий в рационе, а избыток калорий, как правило, возникает из-за злоупотребления хлебобулочными изделиями, насыщенными жирами и свободными сахарами.