Как похудеть и выспаться с учетом биоритмов тела

Как работают наши биоритмы и как жить по внутренним часам организма?

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ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ НАЕДАТЬСЯ НА НОЧЬ

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Недавно в журнале Cell Metabolism были опубликованы результаты научного эксперимента с группой из 16 добровольцев примерно одного возраста. Добровольцев разбили на две равные группы. Они некоторое время питались совершенно одинаковой пищей. Порции тоже были примерно одинаковыми. Но время приема пищи было разным, и результат вскоре дал себя знать на весах. У тех, кто ужинал поздно, стали расти бока. Так экспериментаторы научно доказали, что поздние ужины перед сном приводят к ожирению.

При этом ученые также замеряли у всех участников эксперимента биологические показатели: уровень гормонов, уровень давления и т. д., и вот к каким выводам они пришли:

Поздний ужин (за два часа до сна) увеличивает чувство голода на следующий день. И уже назавтра человек незаметно для самого себя съедает чуть больше. А если поздние ужины входят в привычку, то и доза еды постепенно увеличивается, как и вес тела. Расход энергии во время бодрствования снижается. Активно двигаться не хочется. Температура тела на следующий день после позднего ужина тоже снижается, а это замедляет метаболизм. Если еда на ночь остается в кишечнике, то увеличивается активность генов жировой ткани. В итоге распад жиров замедляется, а их накопление, наоборот, увеличивается.

Что же делать тем, кто приходит с работы поздно и никак не может соблюсти рекомендации авторов исследования «заканчивать ужин не позднее, чем за шесть часов до сна»?

Если хотите похудеть, придерживайтесь рекомендации Чехова пить молоко вместо ужина. Антон Павлович Чехов своим тучным пациентам советовал заменить ужин большой чашкой молока. И питательно, и в организме не задерживается. В итоге полные пациенты великого русского писателя довольно быстро начинали худеть.

Кроме того, авторы эксперимента рекомендуют обязательно завтракать через час-два после пробуждения. Не стоит затягивать с завтраком до полудня. Это также не лучшим образом сказывается на фигуре.

СПАТЬ ПО НАУКЕ

Началась слякотная пора осени. И наш иммунитет подвергают испытаниям множество простудных вирусов. Чтобы им противостоять, организму нужно железо (мясо, печень, яблоки, гречка), а также витамин D (жирная рыба, яйца, печень трески) и здоровый сон. Ученые экспериментально доказали, что регулярный недостаток сна нарушает структуру ДНК иммунных клеток. Постоянный недосып может также способствовать появлению диабета второго типа и ряда других опасных заболеваний.

Чтобы высыпаться как следует, нужно ложиться спать не позднее 23 часов. Именно в это время наш организм вырабатывает максимальное количество мелатонина. А в период с 1 до 3 часов ночи происходят интенсивный обмен веществ и большая чистка организма. Прежде всего мозгу нужно избавиться от накопившихся за день амилоидных белков. Их избыток из-за старческой бессонницы и воспалительных процессов запускает болезнь Альцгеймера. До 4 часов утра идет глубокий сон, восстановление сил и всех систем организма.