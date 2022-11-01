В каком случае проблемы с лишним весом не решит спорт

Избыточный вес и ожирение — результат формирования аномальных или чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. Иногда человек соблюдает жесткие диеты и изнуряет себя тренировками в спортзале, но вес не уходит. С чем это связано, читайте в нашей новости. При наличии лишнего веса, в организме появляются так называемые «жировые ловушки», которые образуется гормональным путем, чаще они формируются в области ног над коленями, на плечах и животе.