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2 часа назад

В каком случае проблемы с лишним весом не решит спорт

Letidor.ru

Избыточный вес и ожирение — результат формирования аномальных или чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. Иногда человек соблюдает жесткие диеты и изнуряет себя тренировками в спортзале, но вес не уходит. С чем это связано, читайте в нашей новости. При наличии лишнего веса, в организме появляются так называемые «жировые ловушки», которые образуется гормональным путем, чаще они формируются в области ног над коленями, на плечах и животе.

В каком случае проблемы с лишним весом не решит спорт
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Самые первые признаки того, что проблему спортом уже не решить, — это когда девушки ходят на спорт, держат диету, занимаются активно, делают упражнения именно на эти группы мышц, где они хотят избавиться от жировых ловушек, а они все равно особо не уходят никуда, — Филипп Выступец, пластический хирург.

От подобных жировых отложений избавит только липосакция, при помощи коротких проколов в проблемных зонах можно навсегда избавиться от жировых клеток, пишет Life.ru

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