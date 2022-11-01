Что такое либидо и от чего оно зависит

Это один из базовых показателей здоровья человека.
Либидо — не только про секс. Это ещё один из ключевых показателей общего состояния здоровья и качества жизни. Но как понять, какая ваша норма? Разбираемся с акушером-гинекологом и сексологом.
Катерина Захарова, психолог-консультант, сексолог, член Ассоциации сексологов: Потребность вступить в сексуальный контакт – это базовая потребность человека.
Татьяна Симонова, врач интегративной медицины, фунгонутрициолог, акушер-гинеколог, эксперт Академии врачей Uniprof: Либидо в переводе с латинского означает желание, стремление, страсть. Обычно таким словом называют сексуальное влечение в общем или к конкретному человеку, а также половой инстинкт.
Желание секса основано на сложном взаимодействии многих факторов, влияющих на близость, включая физическое и эмоциональное благополучие, опыт, убеждения, образ жизни и текущие отношения.
Катерина: Не существует понятия нормы либидо. Для каждого отдельного человека желание различно. Одному достаточно раза в неделю, другому — нужно каждый день. Здесь необходимо обратиться к такому понятию, как «половая конституция». Это максимальная потребность в сексе, которая дана нам с рождения, её нельзя поменять, перестроить или как-то скорректировать.
Всего существует три вида половой конституции:
С каждым десятилетием потребность в сексе будет снижаться. То есть если у вас сильная половая конституция, то, например, в 20 лет вы будете хотеть секса несколько раз в день, а после 30 будет достаточно и одного раза в день.
Но также есть дополнительные факторы, которые влияют на либидо:
Катерина: Если вы уверены, что со сном и питанием у вас всё в порядке и какой-то острой стрессовой ситуации сейчас нет, а ваше либидо уже длительное время находится в сниженном состоянии, то необходимо обратиться к врачу. Женщине стоит посетить гинеколога и эндокринолога, а мужчине — андролога и эндокринолога.
Что необходимо сделать:
Если после комплексного обследования будет установлено, что с вашим физическим здоровьем всё хорошо, а либидо всё ещё снижено, то необходимо обратиться к психологу с дополнительной квалификацией в сфере сексологии для решения этой проблемы.