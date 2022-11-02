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1 час назад

В Роскачестве назвали продукты, чрезвычайно вредные для печени

Мира Маркина

Ежедневно печень выполняет одну из самых важных функций организма – этот орган “захватывает” все вещества из кишечника, а затем обрабатывает их. Например, распределяет в кровь и желчь. И работа этого органа зависит от питания. Гастроэнтеролог Надежда Видякина перечислила Роскачеству продукты, которые сократят срок службы печени.

В Роскачестве назвали продукты, чрезвычайно вредные для печени
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В стоп-лист, по мнению врача, должны попасть алкоголь, булочки и другие изделия из пшеничной муки высшего сорта, жирная пища и красное мясо. Опасность для печени представляют и сладости. Так как их потребление провоцирует накопление жира в органе-фильтре.

Почему печень не может “болеть”

Во избежание развития неалкогольной жировой болезни печени врач призвала сократить потребление соли.

Ранее мы писали о симптомах заболевания печени.

Здоровье,
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