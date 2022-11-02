В Роскачестве назвали продукты, чрезвычайно вредные для печени

Ежедневно печень выполняет одну из самых важных функций организма – этот орган “захватывает” все вещества из кишечника, а затем обрабатывает их. Например, распределяет в кровь и желчь. И работа этого органа зависит от питания. Гастроэнтеролог Надежда Видякина перечислила Роскачеству продукты, которые сократят срок службы печени.