Мифы о еде: квашеная капуста убережет от рака

Квашеную капусту неспроста именуют суперфудом: она не только является отличным дополнением к множеству блюд, но еще и приносит большую пользу организму. Более того, некоторые люди убеждены в том, что квашеную капусту важно добавлять в рацион в качестве профилактики онкологии.

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Но действительно ли этот продукт способен уберечь от рака? Разбирался "Рамблер".

Квашеная капуста богата огромным количеством витаминов (А, С, Е, Н, К, РР, U, группы В), а также полезными микро- и макроэлементами. Кроме того, в составе продукта есть клетчатка, биофлавоноиды, пектины, крахмал, белок и органические кислоты. И это еще не все: по содержанию аскорбиновой кислоты квашеная капуста превосходит даже лимоны. Чтобы обеспечить организм суточной дозой витамина C, достаточно съедать по 100 граммов этого блюда.

При этом калорийность квашеной капусты минимальна – в 100 граммах продукта содержится не более 20 калорий.

укрепляет зубы и десна

улучшает иммунитет

придает прочность костям

повышает остроту зрения

улучшает настроение

борется с бессонницей

очищает печень

изгоняет паразитов По мнению экспертов , квашеная капуста обладает следующими свойствами:

И это далеко не все полезные свойства квашеной капусты. Но может ли она предотвращать рак? Как отмечают эксперты, это вполне возможно.

В 2006 году в издании Journal of Applied Microbiology эксперты опубликовали исследование. Как выяснилось, молочнокислые бактерии способны предотвращать некоторые типы рака, включая рак толстой кишки и мочевого пузыря. При квашении капусты брожение происходит как раз за счет молочнокислых бактерий.