Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
2 часа назад

Как быстро победить синдром холодных ног

Мира Маркина

В период холодов многие люди сталкиваются с синдромом холодных ног. Мало того, что это доставляет дискомфорт, такое состояние помимо прочего увеличивает риск простуды.

Как быстро победить синдром холодных ног
Фото: UnsplashUnsplash

Однако есть способ, который поможет согреть конечности. Подробнее о нем – в материале "Рамблера".

На самом деле существует множество вариантов, при помощи которых можно согреть руки и ноги. Однако отнюдь не все из них практичные. Горячую ванну нельзя принять посреди рабочего дня, это же касается и занятий спортом. Некоторых спасают шерстяные носки, но они могут быть колючими и доставлять еще больший дискомфорт.

Опасны ли на самом деле тампоны и что такое синдром токсического шока

Главный принцип при борьбе с холодынми руками и ногами – ускорение кровообращения. Поспособствовать ему смогут спорт, массаж, лекарства, а еще... смена рациона.

Присмотритесь к специям, которые разгоняют метаболизм, и добавьте в свое меню те, которые вам больше по вкусу. К "горячим" специям относятся перец, чеснок, имбирь, куркума и другие.

Если вам не хочется заморачиваться с готовкой, добавляйте согревающие специи в чай или кофе. В частности, напитки отлично дополнят корица или гвоздика.

Однако если вы страдаете от проблем с желудочно-кишечным трактом, прежде чем снабжать свой рацион острыми специями, проконсультируйтесь с врачом.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители