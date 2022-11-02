Как быстро победить синдром холодных ног

В период холодов многие люди сталкиваются с синдромом холодных ног. Мало того, что это доставляет дискомфорт, такое состояние помимо прочего увеличивает риск простуды.

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Однако есть способ, который поможет согреть конечности. Подробнее о нем – в материале "Рамблера".

На самом деле существует множество вариантов, при помощи которых можно согреть руки и ноги. Однако отнюдь не все из них практичные. Горячую ванну нельзя принять посреди рабочего дня, это же касается и занятий спортом. Некоторых спасают шерстяные носки, но они могут быть колючими и доставлять еще больший дискомфорт.

Главный принцип при борьбе с холодынми руками и ногами – ускорение кровообращения. Поспособствовать ему смогут спорт, массаж, лекарства, а еще... смена рациона.

Присмотритесь к специям, которые разгоняют метаболизм, и добавьте в свое меню те, которые вам больше по вкусу. К "горячим" специям относятся перец, чеснок, имбирь, куркума и другие.

Если вам не хочется заморачиваться с готовкой, добавляйте согревающие специи в чай или кофе. В частности, напитки отлично дополнят корица или гвоздика.