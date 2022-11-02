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2 часа назад

Диетолог Мойсенко рассказала, поможет ли вегетарианство сохранить молодость

Вечерняя Москва

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко развеяла миф о том, что вегетарианство помогает сохранить молодость.

Диетолог рассказала, поможет ли вегетарианство сохранить молодость
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, существует большая категория людей, которым категорически противопоказана подобная диета.

"Если человек использует только растительные жиры, он теряет возможность получать витамин В12, усваивать жирорастворимые витамины А, D, Е и К, так как эти витамины поступают только с жирами животного происхождения", — отметила она в комментарии «Радио 1».

Эксперт добавила, что, то, насколько молодо выглядит человек, зависит, во-первых, от генетики, во-вторых, от образа жизни и степени удовлетворенности жизнью.

Она отметила, что у многих вететарианцев тусклый цвет лица, они выглядят изможденными.

До этого диетолог Светлана Лисицина перечислила плюсы растительной пищи.

Здоровье,
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