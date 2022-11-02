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1 час назад

Диетолог Королева назвала главные тромбообразующие напитки

Мира Маркина

Риск столкнуться с тромбозом возрастает, если пить кофеиносодержащие напитки. Таким мнением поделилась с “Москвой 24” терапевт и диетолог Маргарита Королева.

Диетолог назвала главные тромбообразующие напитки
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Энергетические напитки при постоянном потреблении сильно вредят здоровью нервной системы, а также влияют на образование тромбов, способствуют обезвоживанию.

Возможна ли профилактика тромбоза без приема лекарственных средств

Но не только энергетики, чай и кофе вредят сердечно-сосудистой системе. Не меньший урон здоровью наносит алкоголь. Ведь он провоцирует скачки артериального давления, влияет на свертываемость крови. Этанол в момент распада “способствует склеиванию эритроцитов”, предупредила врач.

Ранее мы рассказывали о неожиданных причинах тромбоза.

Здоровье,Маргарита Королева,
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