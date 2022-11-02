Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
31 минуту назад

Названы опасные последствия позднего ужина

Национальная Служба Новостей

Врач — диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила, что из-за ужина прямо перед сном пищеварительные процессы в организме человека происходят неправильно, сообщает «Вечерняя Москва».

Названы опасные последствия позднего ужина
Фото: nsn.fmnsn.fm

Диетолог рассказала, каким должен быть правильный завтрак По её словам, поздний ужин приводит к тому, что со временем процессы по пищеварению будут замедляться, не до конца переваренная пища частично выйдет из желудка и пройдет до двенадцатиперстной кишки.

Она отметила, что в результате утром человек проснется без аппетита, а это значит, что запуск пищеварительного тракта будет пропущен.

«Со временем это приведет к запорам, нарушению желчеоттока и необходимости посещения гастроэнтеролога. Пропуск завтрака — это уже меньшее количество приемов пищи, соответственно, худшая стимуляция желчного пузыря, который должен стимулироваться именно режимом питания», — уточнила диетолог.

Дианова добавила, что перед сном можно съесть, например, лёгкие салаты, кисломолочные продукты, сушеные яблоки или вяленые бананы в сочетании с чашкой чая.

Здоровье,Нурия Дианова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители