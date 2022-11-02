Количество абортов в РФ за пять лет сократилось на треть

Число случаев прерываний беременности за последние пять лет в России уменьшилось больше чем на 30%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Министерства здравоохранения РФ.

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«За последние годы в Российской Федерации снизилось количество прерываний беременности — за 5 лет на 34%», — сообщается в Министерстве здравоохранения РФ.

По данным российского ведомства, число абортов стало меньше в России, в том числе, благодаря ряду мер, к которым относятся «недели тишина». Речь о том случае, когда женщина, захотевшая прервать свою беременность, отправляется в кабинет медико-социальной помощи.

Помимо того, с января будущего года неонатальный скрининг расширят до 36 заболеваний.

«Это позволит выявлять большее количество генетических заболеваний на самом раннем этапе, что поможет повысить эффективность лечения...» — пояснили в Минздраве.