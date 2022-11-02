Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Минздрав: количество абортов в РФ за пять лет сократилось на треть

Газета.Ru

Число случаев прерываний беременности за последние пять лет в России уменьшилось больше чем на 30%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Министерства здравоохранения РФ.

Количество абортов в РФ за пять лет сократилось на треть
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«За последние годы в Российской Федерации снизилось количество прерываний беременности — за 5 лет на 34%», — сообщается в Министерстве здравоохранения РФ.

По данным российского ведомства, число абортов стало меньше в России, в том числе, благодаря ряду мер, к которым относятся «недели тишина». Речь о том случае, когда женщина, захотевшая прервать свою беременность, отправляется в кабинет медико-социальной помощи.

Помимо того, с января будущего года неонатальный скрининг расширят до 36 заболеваний.

«Это позволит выявлять большее количество генетических заболеваний на самом раннем этапе, что поможет повысить эффективность лечения...» — пояснили в Минздраве.

Ранее Глава госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко предложил стимулировать покупку квартир большого метража для роста рождаемости.

Здоровье,Виталий Мутко,Минздрав РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители