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2 часа назад

Похудение после 40, на что стоит обратить внимание: видео

Стелла Шмель

Ближе к 40 годам наш организм неизбежно меняется. Например, становится более резистентным к инсулину, что напрямую влияет на набор лишнего веса и провоцирует проблемы с избавлением от него.

Для того, чтобы избавиться от лишнего веса нужно соблюдать некоторые правила, без которых похудение будет невозможным. В первую очередь важно соблюдать водный баланс, так как количество жидкости в организме напрямую влияет на метаболизм и скорость потери веса.

Подробнее об остальных советах о похудении после 40, смотрите в видео.

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Ранее мы рассказывали, почему тщательный подсчет калорий не поможет похудеть.

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