Ближе к 40 годам наш организм неизбежно меняется. Например, становится более резистентным к инсулину, что напрямую влияет на набор лишнего веса и провоцирует проблемы с избавлением от него.

Для того, чтобы избавиться от лишнего веса нужно соблюдать некоторые правила, без которых похудение будет невозможным. В первую очередь важно соблюдать водный баланс, так как количество жидкости в организме напрямую влияет на метаболизм и скорость потери веса.

Подробнее об остальных советах о похудении после 40, смотрите в видео.