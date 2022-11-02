Прием гормонов не защищает женщин в менопаузе от хронических болезней

Ученые из Американского колледжа акушеров и гинекологов доказали, что заместительная гормональная терапия во время менопаузы не снижает риск развития хронических заболеваний у женщин, но повышает риск инсульта, тромбообразования и рака молочной железы. Результаты опубликованы в Journal of the American Medical Association.

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Целевая группа по профилактическим услугам США (USPSTF) провела обзор имеющихся данных о гормональной терапии и обновили свои врачебные рекомендации: гормональную терапию не следует назначать для снижения риска сердечных заболеваний, инсульта или любого другого хронического состояния здоровья.

Также ученые обнаружили, что гормональная терапия на самом деле увеличивает риск сердечных заболеваний, инсульта, образования тромбов, рака молочной железы и деменции. По-видимому, есть некоторые преимущества, в том числе снижение риска переломов костей из-за остеопороза и рака толстой кишки. Но риски все же перевешивают преимущества. При этом раннее начало заместительной терапии не связано с лучшими исходами.