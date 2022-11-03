Кардиолог рассказал, от чего можно умереть во сне

Кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, от чего можно умереть во сне.

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Как сообщает «Вечерняя Москва» человек, например, может умереть во сне из-за нарушения сердечного ритма. Обычно такое происходит у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Во-вторых, это может произойти из-за тромбоэмболии легочной артерии. Помимо этого, гастроэзофагеальный рефлюкс может быть одной из причин смерти человека во сне. Так, ночью у человека в легкие может забрасываться содержимое желудка (как осложнение болезни), из-за чего и возникает смерть», — пояснил врач.

Кроме того, у человека может случиться инсульт во сне или апноэ, отметил Кондрахин.

«Смерть из-за апноэ возникает внезапно. Человек буквально забывает дышать. Это связано с тем, что у него падает активный дыхательный центр. Это и приводит к летальному исходу», — рассказал кардиолог.