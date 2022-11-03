Врач назвал рак матки и импотенцию последствиями воздержания

Доктор медицинских наук, врач-уролог высшей квалификации, сексолог и андролог Александр Лубенников назвал секс базовой потребностью человека, а также рассказал, чем грозит воздержание от ее удовлетворения.

По словам эксперты, есть вполне адекватные причины, из-за которых люди временно не хотят вести половую жизнь, например, заболевания, межличностные отношения с партнером, стрессовые ситуации, передает «Газета.Ru».

При этом Лубенников отметил, что если у человека нет никаких причин для отсутствия влечения, но он воздерживается, то следствием может стать развитие невроза, агрессивное поведение, замкнутость, нарушение сна, а у мужчин еще и импотенция, ускоренная эякуляция. По его словам, отсутствие секса также может обернуться развитием сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета.

«Доказано, что длительное отсутствие половой жизни ведет к снижению уровня тестостерона у мужчин и его эффектов: снижению памяти, когнитивных возможностей, амбициозности, уверенности в себе. Отсутствие половой жизни у женщин повышает риск онкологических заболеваний матки», – говорит врач-уролог высшей квалификации.