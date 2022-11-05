Как правильно качать пресс по утрам — 4 эффективных упражнения

Самые эффективные тренировки — утренние, потому что процесс жиросжигания идёт активнее. Дело в том, что с утра у нас ускоряется метаболизм, а сахар в крови понижен. Соответственно, пока вы не поели, основную энергию организм будет черпать из жиров. Предлагаем вам короткую тренировку на пресс, которая поможет взбодриться после сна и станет ещё одним шагом на пути к красивому телу.