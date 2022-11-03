7 простых привычек, которые помогут избавиться от отеков

Многие из нас сталкиваются с проблемой, которая дает о себе знать каждый день и вызывает много беспокойства в фоновом режиме. Отеки стали рутиной нашего мира, а тема борьбы с ними актуальна как никогда.

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Четкие черты лица, стройные ноги и хорошее самочувствие — результат того, как мы живем и как относимся к себе. Наставник по питанию и физическому воспитанию Алиса Балабенко рассказывает, какие привычки помогут улучшить здоровье и внешность. Движение, пищевые привычки и эмоциональное благополучие часто отодвигается «на потом». Из-за этого работа лимфатической системы постепенно ухудшается, а мы чувствуем себя хуже и выглядим менее привлекательно (в первую очередь для себя). Начинать и забрасывать походы в зал и не выдерживать диеты — наша нормальная реакция на резкие изменения. Поэтому важно обращаться к способам, которые можно внедрить постепенно. Переходим к привычкам, которые сделают процесс борьбы с отеками проще, а вас — здоровее. Отнеситесь к этому преобразованию как к результату «в долгую», ведь в первую очередь вы меняете образ жизни.

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Пейте достаточно воды

Когда мы пьем мало воды, то нашему организму сложнее выводить лишнюю жидкость. Он накапливает ее на случай того, что будет обезвоживание, и это приводит к отекам и постоянному чувству усталости. Пейте больше воды, но не увлекайтесь: 2,5-3 литра в день — норма.

Не сутультесь при сидячем положении

Проанализируйте: как вы сейчас сидите? Скорее всего, ваша шея наклонена вперед, а спина образует «дугу». Такое положение приводит к сдавливанию лимфатических и кровеносных сосудов, происходит спазм мышц шеи и возникает гипертонус. Это препятствует движению жидкости и приводит к застою.

Каждый раз, когда замечаете за собой сутулость, примите правильную позу:

не наклоняйте голову. Подбородок должен быть расположен параллельно полу; расслабьте плечи; удерживайте голову, плечи и таз на одном уровне.

Чтобы приучить себя держать спину ровно, ставьте таймер на каждые пол часа. Отслеживайте свое положение, когда время заканчивается и делайте перерыв на пять минут. Отлично, если это будет короткая разминка.

Приведите в порядок режим сна

Когда мы спим меньше нормы (6-8 часов), то давление в капиллярах повышается, а симпатическая нервная система работает более активно. Это плохо влияет на отечность и самочувствие. Кроме того, организм включает «режим выживания» и вырабатывает гормон стресса — кортизол, который прямым образом сказывается на метаболизме и работе лимфатической системы. «Чем больше, тем лучше» — тоже проигрышный вариант, если речь идет о сне. Долгое нахождение в горизонтальном положении негативно воздействует на кровообращение и вызывает застой. Старайтесь спать без фанатизма или избытка и засыпайте в день, когда просыпаетесь.

Двигайтесь, когда есть возможность

Физическая активность — лучший способ избавиться от отеков. При ней отлично работает лимфосистема, улучшается кровоток и движение воды в тканях. Тренировки и целенаправленные занятия спортом даются сложно для некоторых из нас. Если вы в этой категории, проанализируйте свой распорядок дня и подумайте: как и где можно увеличить движение? Например, можно разминаться при просмотре фильма, отказаться на время от машины и передвигаться пешком или напрягать и расслаблять мышцы ног, пока едете в такси.

Принимайте контрастный душ

Быстрое изменение температуры воды помогает укрепить сосуды, капилляры и улучшить циркуляцию лимфы.

Начинайте с горячей воды, чтобы разогреть тело; Сделайте медленный вдох и выдох; 15 секунд обливайтесь холодной водой сверху вниз и снизу вверх; 15 секунд горячей воды; 25 секунд холодной воды; 15 секунд горячей воды; 35 секунд холодной воды.

После душа разотрите тело полотенцем и почувствуйте приятное жжение. Лучше делать процедуру утром, чтобы взбодриться и настроиться на активный день.

Делайте самомассаж

Разогнать застой лимфы поможет упражнение, которое занимает всего три минуты, но дает отличный эффект в борьбе с отеками. Разотрите теплыми и чистыми руками зону от головы до плечей. Мягкими щипковыми движениями двигайтесь от макушки к плечам и лопаткам, повторите 5-10 раз. Делайте массаж, когда появляется несколько свободных минут.

Принимайте горячую ванну