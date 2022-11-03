Врач предупредила о последствиях частых абортов

Проведенные даже на раннем сроке беременности медикаментозные аборты могут привести к бесплодию и дальнейшему невынашиванию беременности, предупредила акушер-гинеколог, руководитель экспертного центра женского здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала о всех пагубных последствиях частых прерываний беременности для организма.

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Если женщина на раннем сроке (до семи недель) перенесла один аборт без осложнений, например, медикаментозный без внутриматочного вмешательства, то явных физических последствий может и не возникнуть. Однако у женщины могут проявиться психологические проблемы, предупредила врач. Есть вероятность, что из-за негативных эмоций возникнут сложности с наступлением последующей желаемой беременности и невынашивание плода, пояснила Селихова.

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Однако акушер-гинеколог отметила, что это вовсе не означает, что медикаментозные аборты можно проводить бесконечное количество раз. Она пояснила, что если женщина прерывала беременность два-три раза даже «щадящим» методом, то это все равно сильно отразится на состоянии эндометрия и может привести к бесплодию и проблемам с последующими беременностями.

К фатальным последствиям может привести инструментальное прерывание беременности при пороке развития матки, например, ранее невыявленной неполной внутриматочной перегородки, отметила Селихова. Во время процедуры есть вероятность необратимо повредить полость матки. В итоге последующая беременность может не наступить.

«При многочисленных инструментальных выскабливаниях, помимо патологии эндометрия, при последующей беременности можно столкнуться с истмико-цервикальной недостаточностью, при которой во втором триместре беременности шейка матки начинает укорачиваться и раскрываться. Тогда для сохранения уже достаточно развившегося плода важно вовремя обнаружить проблему и наложить швы на шейку матки», — пояснила собеседница «Ленты.ру».

Опасность представляют и так называемые подпольные аборты. Если беременность прервали не в медицинском учреждении и в условиях плохой санитарной обстановки, то высока вероятность заразиться сифилисом, гепатитами B и C, стрептококком и другими вирусами, подвела итог Селихова.