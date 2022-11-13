Почему заживающие раны чешутся

Все мы знаем, что ковырять и чесать заживающие раны — плохая идея. Так процесс заживления только затянется, а еще туда может попасть инфекция. С чем связан этот зуд? Разбирался “Рамблер”.

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Воспалительные заболевания кожи, такие как экзема, псориаз и акне, зудят по разным причинам. Но когда дело доходит до ран, виноват… ранозаживляющий процесс.

Он имеет три стадии, отмечает Адам Фридман, профессор и заведующий кафедрой дерматологии GW MedicalFacility Associates. После повреждения кожи начинается воспалительная фаза: кровь сворачивается, что снижает ее потерю, а иммунные клетки устремляются к месту пореза, чтобы удалить из раны инородный биоматериал и бактерии. Как только очистка завершена, клетки посылают сигнал иммунной системе, чтобы ты смягчила воспаление.

Это приводит к следующей стадии – пролиферативной, когда новые клетки кожи и кровеносные сосуды формируются, чтобы восстановить нанесенный организму ущерб. Эта фаза пересекается с последней – ремоделирования. На этой стадии новые клетки реорганизуются, чтобы максимально приблизить кожу к ее первоначальному виду.

Для повреждения средней величины воспалительная фаза длится от 10 до 14 дней, и именно в это время возникает зуд.

“Вы ничего не можете с этим поделать. Рана будет чесаться, потому что клетки в фазе воспаления выделяют особые вещества, которые повышают чувствительность нервов”, – объясняет доктор.