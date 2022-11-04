Врач раскрыла допустимую норму кофе в день

Какое количество кофеина можно потреблять без вреда для здоровья в течение дня, рассказала в беседе с радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.

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По словам специалиста, к употреблению чая и кофе, особенно осенью, когда объем согревающих напитков может увеличиваться, надо подходить с осторожностью.

Оптимальное количество кофеина в день — 400 миллиграммов, отметила эксперт, напомнив, что в чашке кофе содержится примерно 95 миллиграммов этого вещества, а в чае — от 10 до 20 миллиграммов.

Врач посоветовала обращать внимание на крепость напитков и указала, что некоторым людям особенно важно следить за тем, какое количество кофеина попадает в организм. Так, переизбыток кофеина может привести к повышению давления у людей с гипертонией, страдающим изжогой также придется страдать от негативных последствий.