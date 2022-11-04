Этот чай станет щитом вашего иммунитета

Медики выяснили, что этот напиток полезен для здоровья, особенно в холодную погоду.

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Турецкое издание En Son Haber, ссылаясь на экспертов в области медицины, рассказывает о невероятно полезных свойствах зеленого чая.

В холодное время года иммунитет ослабевает, и наш организм нуждается в дополнительной защите для организма. Решить этот вопрос помогает витамин С, которым богат зеленый чай. Эксперты также утверждают, что в нем содержатся фолиевая кислота, магний, ниацин и фтор. Так что этот напиток еще и помогает восполнить нехватку микроэлементов в организме в периоды, когда овощей и фруктов в рационе становится меньше.

Медики рассказывают, что в чае содержится L-теанин, который, попадая в мозг, помогает организму расслабиться. Содержание кофеина приводит организм в тонус. Поэтому зеленый чай благотворно влияет не только на физическую составляющую организма, но и на ментальную его часть.

На кровеносную систему положительно влияют катехины, содержащиеся в напитке. Они укрепляют капилляры и обладают антиоксидантными свойствами.

Кроме этого зеленый чай ускоряет обмен веществ. Благодаря этому еще одним его положительным свойством является помощь в похудении.