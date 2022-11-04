Врач Михаил Кутушов предупредил о риске тромбоза из-за картофеля и гречки

Врач-токсиколог Михаил Кутушов в личном Telegram-канале рассказал о продуктах, которые могут привести к загустению крови. По словам специалиста, такой процесс в организме начинается, если человек потребляет слишком мало белков и аминокислот. Эксперт рекомендовал есть больше мясных, рыбных и молочных продуктов. Он также считает, что следует сократить потребление гречки и картофеля.