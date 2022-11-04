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3 часа назад

Врач Михаил Кутушов предупредил о риске тромбоза из-за картофеля и гречки

Моя Москва.онлайниещё 1

Врач-токсиколог Михаил Кутушов в личном Telegram-канале рассказал о продуктах, которые могут привести к загустению крови. По словам специалиста, такой процесс в организме начинается, если человек потребляет слишком мало белков и аминокислот. Эксперт рекомендовал есть больше мясных, рыбных и молочных продуктов. Он также считает, что следует сократить потребление гречки и картофеля.

Врач Михаил Кутушов предупредил о риске тромбоза из-за картофеля и гречки
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Уберите сахара. Из-за сахара повышается уровень глюкозы в крови, и растёт выработка липидных соединений. Это повышает вязкость крови, увеличивает риск тромбоза. — Михаил Кутушов, врач-токсиколог.

После пробуждения, пока у человека не появился аппетит, следует выпить стакан воды. Она обязательно должна быть тёплой, так как холодная жидкость способна заблокировать выработку пищеварительных ферментов. По словам Кутушова, вода комнатной температуры справится со своей задачей и сделает кровь жиже.

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