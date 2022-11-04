Телезвезда чуть не умерла из-за тампона

Британская телезвезда Маура Хиггинс рассказала, что чуть не умерла после того, как случайно оставила тампон на три месяца.

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У Мауры Хиггинс более 3,6 миллионов подписчиков в соцсетях, где она публикует гламурные снимки с бьюти-съемок, модных показов и поездок за границу.

Девушка рассказала, что случайно оставила тампон в теле на три месяца, когда врач нашел его, он прилип к шейке матки.

У нее был синдром токсического шока, который представляет собой опасное для жизни заболевание, вызванное бактериальными токсинами. Это может привести к высокой температуре, низкому кровяному давлению и рвоте.

«Я не врач, я мало что знаю об этом, но я знаю, что вы не должны оставлять тампон внутри дольше, чем, по-моему, на девять часов, я думаю, это максимум», — рассказала звезда.

Специалисты назвали симптомы, на которые следует обратить внимание. Среди них врачи назвали головную боль, мышечную боль и сыпь на подошвах и ладонях. При этом рекомендуется менять тампоны каждые шесть-восемь часов.

Хиггинс сказала, что хочет рассказать об этом опыте, чтобы предупредить других женщин об опасности тампонов, если оставлять их надолго.

«Есть люди, которые умерли из-за того, что произошло со мной», — добавила она.