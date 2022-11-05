Специалисты рассказали, как эффективно сбросить вес

Известный врач-диетолог объяснил, что при похудении необходимо не просто исключать сладости из своего рациона, а заменять их на более полезные аналоги. Какие именно заменители стоит ввести в рацион худеющим, сообщает PRIMPRESS.

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По словам эксперта, фрукты наименее калорийны и точно так же содержат сахара, следовательно, именно ими стоит заменить вредные сладости в своем рационе. Однако и среди фруктов есть наиболее предпочтительные для похудения.

Так, например, следует ввести в свой рацион арбузы, так как они по большей части состоят из воды и не особо калорийны. Яблоки станут прекрасным источником клетчатки. Следует обратить свое внимание на ежевику, так как именно в этой ягоде наименьшее количество сахара из всех. Апельсины тоже стоит ввести в свой рацион, так как они способствуют быстрому сжиганию жиров в организме.