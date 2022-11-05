Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Специалисты рассказали, как эффективно сбросить вес

Primpress

Известный врач-диетолог объяснил, что при похудении необходимо не просто исключать сладости из своего рациона, а заменять их на более полезные аналоги. Какие именно заменители стоит ввести в рацион худеющим, сообщает PRIMPRESS.

Специалисты рассказали, как эффективно сбросить вес
Фото: PRIMPRESS - Новости ПриморьяPRIMPRESS - Новости Приморья

По словам эксперта, фрукты наименее калорийны и точно так же содержат сахара, следовательно, именно ими стоит заменить вредные сладости в своем рационе. Однако и среди фруктов есть наиболее предпочтительные для похудения.

Так, например, следует ввести в свой рацион арбузы, так как они по большей части состоят из воды и не особо калорийны. Яблоки станут прекрасным источником клетчатки. Следует обратить свое внимание на ежевику, так как именно в этой ягоде наименьшее количество сахара из всех. Апельсины тоже стоит ввести в свой рацион, так как они способствуют быстрому сжиганию жиров в организме.

Врач порекомендовал обратить свое внимание на авокадо, несмотря на то, что это не фрукт, в нем содержится огромное количество полезных жиров и клетчатки, которые насыщают организм при минимальном количестве калорий.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители