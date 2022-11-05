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3 часа назад

Здоровый продолжительный сон помогает сохранить стройную фигуру

runews24.ru

Сотрудники Копенгагенского университета проводили исследования с участием 200 добровольцев разного возраста и пола. Все они придерживались строгой диеты и потеряли до 12% массы тела за два месяца, сообщает RG.RU.

Здоровый сон помогает сохранить стройную фигуру
Фото: runews24.rurunews24.ru

После этого в течение года изучался их образ жизни. Учитывались факторы питания, сна, физнагрузки.

Стало известно, что люди, имевшие проблемы со сном и спящие менее шести часов, не смогли сохранить сниженный вес, они быстрее накапливали жир. Те, кто спал по 7-8 часов, дольше оставались стройными, даже без ограничений в питании.

Эксперты отметили, что сон и его качество сильно связаны с поддержанием потери веса. Известно, что значительный процент взрослых не высыпается.

Здоровье,
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