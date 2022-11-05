Диетолог раскрыла главные ошибки при похудении

"У нас замедляется обмен веществ, организм начинает воспринимать данную ситуацию так, что настали тяжелые времена и надо запасать как можно больше".

Кроме того, специалист не советует исключать жиры из рациона, поскольку они необходимы человеку, чтобы усваивать жирорастворимые витамины. Также они способствуют выбросу желчи. И наконец, пища, содержащая "правильные" жиры способна помочь в похудении. К такой еде относятся рыба, растительное масло, орехи, семена, горький шоколад и авокадо.