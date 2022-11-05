Диетолог раскрыла главные ошибки при похудении

Диетолог, гастроэнтеролог Ольга Ермошина в эфире программы на телеканале "Россия 1" перечислила главные ошибки при похудении.
Прежде всего эксперт рекомендовала отказаться от голодания. По словам медика, экстремальное похудение скорее нанесет вред, чем принесет пользу:
"У нас замедляется обмен веществ, организм начинает воспринимать данную ситуацию так, что настали тяжелые времена и надо запасать как можно больше".
Кроме того, специалист не советует исключать жиры из рациона, поскольку они необходимы человеку, чтобы усваивать жирорастворимые витамины. Также они способствуют выбросу желчи. И наконец, пища, содержащая "правильные" жиры способна помочь в похудении. К такой еде относятся рыба, растительное масло, орехи, семена, горький шоколад и авокадо.
Помимо прочего, Ермошина настоятельно рекомендовала сочетать диету с физическими нагрузками:
"Включение в свой образ жизни двигательной активности, систематической, регулярной, способствует наибольшему сжиганию жира. Таким образом достигаются лучшие результаты по снижению веса".
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