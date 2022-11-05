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2 часа назад

Диетолог Ермошина назвала голодание главной ошибкой при похудении

Мира Маркина

Диетолог, гастроэнтеролог Ольга Ермошина в эфире программы на телеканале "Россия 1" перечислила главные ошибки при похудении.

Диетолог раскрыла главные ошибки при похудении
Фото: UnsplashUnsplash

Прежде всего эксперт рекомендовала отказаться от голодания. По словам медика, экстремальное похудение скорее нанесет вред, чем принесет пользу:

"У нас замедляется обмен веществ, организм начинает воспринимать данную ситуацию так, что настали тяжелые времена и надо запасать как можно больше".

Диетолог объяснила, чем опасна привычка есть перед телевизором

Кроме того, специалист не советует исключать жиры из рациона, поскольку они необходимы человеку, чтобы усваивать жирорастворимые витамины. Также они способствуют выбросу желчи. И наконец, пища, содержащая "правильные" жиры способна помочь в похудении. К такой еде относятся рыба, растительное масло, орехи, семена, горький шоколад и авокадо.

Помимо прочего, Ермошина настоятельно рекомендовала сочетать диету с физическими нагрузками:

"Включение в свой образ жизни двигательной активности, систематической, регулярной, способствует наибольшему сжиганию жира. Таким образом достигаются лучшие результаты по снижению веса".

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что диетолог рассказала, кому опасно есть кукурузу.

Здоровье,
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