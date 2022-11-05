Диетологи раскрыли секрет идеальной фигуры после 50 лет

Специалисты по рациональному питанию рассказали, как можно приобрести идеальную фигуру без тренировок и диет.

Фото: Родной город Родной город

С возрастом обмен веществ в организме человека замедляется, в связи с этим становится труднее поддерживать идеальную фигуру и плоский живот.

По словам диетологов, для поддержания активного метаболизма и здоровья мышц необходимо употреблять нежирную пищу богатую белком и клетчаткой. Эти полезные вещества содержатся в таких продуктах, как лосось, тунец, куриная грудка, яйца, а также бобы, чечевица, орехи и хлопья с высоким содержанием клетчатки.

Морепродукты не только богаты белком, но и витамином D, а также противовоспалительными кислотами омега-3. Они снижают риск развития различных заболеваний и полезны для здоровья сердца и мозга .