Два симптома, которые женщины испытывают за месяц до инфаркта

Ученые в ходе исследования выяснили, что 95% женщин сталкиваются с одинаковыми проблемами перед сердечным приступом.

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Организация Harvard Health провела исследование с участием более 500 женщин, перенесших инфаркт. Специалисты пришли к выводу, что почти все участницы замечали некоторый дискомфорт примерно за месяц до сердечного приступа, сообщает Daily Express.

Два самых распространенных симптома приближающегося инфаркта представляли собой нарушение сна и усталость. Некоторые женщины пояснили, что они настолько уставали, что не могли заправить кровать, не отдохнув перед этим.

У мужчин зачастую на проблемы с сердцем указывает боль в груди. По словам участников исследования, эта боль была ноющая и давящая, но не острая.