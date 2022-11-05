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1 час назад

Названы два симптома, которые женщины испытывают за месяц до инфаркта

Волгоградская правда

Ученые в ходе исследования выяснили, что 95% женщин сталкиваются с одинаковыми проблемами перед сердечным приступом.

Два симптома, которые женщины испытывают за месяц до инфаркта
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Организация Harvard Health провела исследование с участием более 500 женщин, перенесших инфаркт. Специалисты пришли к выводу, что почти все участницы замечали некоторый дискомфорт примерно за месяц до сердечного приступа, сообщает Daily Express.

Два самых распространенных симптома приближающегося инфаркта представляли собой нарушение сна и усталость. Некоторые женщины пояснили, что они настолько уставали, что не могли заправить кровать, не отдохнув перед этим.

У мужчин зачастую на проблемы с сердцем указывает боль в груди. По словам участников исследования, эта боль была ноющая и давящая, но не острая.

Отметим, материал носит исключительно информационный характер и не заменяет консультации специалиста.

Здоровье,
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