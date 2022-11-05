Диетолог посоветовала продукты, которые помогут при бессоннице

Продукты, которые содержат в себе триптофан и магний, помогают засыпать крепче. Первый способствует выработке гормона сна, а второй расслабляет мышцы.

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Эксперт по питанию, диетолог и основатель сервиса по доставке полезных продуктов Dante Fruit Елена Доронкина рассказала «Газете.Ru», что кроме перегрузки и истощения организма, негативно на качество сна влияет и фаст-фуд. Жирная и сладкая пища не дают кислороду беспрепятственно попадать в мозг и плохое самочувствие утром может быть напрямую связано с рационом.

«Знакомое нам с детства "выпей стакан молока перед сном" – не просто слова, а хорошо работающий совет для тех, кто испытывает трудности со сном. Триптофан и кальций способствуют выработке мелатонина, что укрепляет сон», – рассказала диетолог.

Кроме молока, триптофан содержится в бананах и миндале. Магний в составе ореха помогает стабилизировать нервную систему. Еще одним полезным продуктом является красная рыба, обогащенная витамином В6.