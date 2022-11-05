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2 часа назад

Ученые раскрыли секрет успешных аэробных тренировок

Стелла Шмель

Ученые из Университета Бригама Янга выяснили, почему аэробные тренировки не зависят от частоты сердечных сокращений. Подробная статья опубликована в научном журнале Journal of Applied Physiology.

Раскрыт секрет успешных аэробных тренировок
Фото: UNSPLASH.COMUNSPLASH.COM

Научные сотрудники провели исследование, в котором приняли участие 22 человека в возрасте от 18 до 35 лет. Они были физически здоровы, но были на низком уровне спортивной подготовки. Участники эксперимента тренировались на протяжении двух месчцев, их в случайном порядке распределили для выполнения велотренировок высокой или умеренной интенсивности. При этом у каждого была индивидуальная интенсивность на основе максимальной частоты сердечных сокращений. Оказалось, что подобный подход не дал весомых результатов. По мнению ученых, причина в различной критической силе участников.

Тогда ученые определили максимальный уровень нагрузки, при которой участники способны работать в течение долгого периода времени. Исследователи попросили участников пробежать и проехать на велосипеде определенное расстояние с максимальной скоростью. А средняя скорость использовалась для расчета критической силы человека.

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Оказалось, что в таком случае результат изменился в 60% случаев. Авторы исследования уверены, что именно подбор интенсивности занятий на основе критической силы может гарантировать предсказуемый результат, а не частота сердечных сокращений.

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