Диетолог рассказал, как похудеть к Новому году

Как сбросить вес к Новому году без вреда для здоровья, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

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По словам специалиста, сначала следует устроить мягкий разгрузочный день. В этот день следует походить 30-50 минут, чтобы мышцы начали расходовать жир, а после прогулки будет полезно принять ванну.

На следующий день Гинзбург советует начать нестрогую кетодиету, то есть просто убрать из питания сахар, крупы, макароны и за редким исключением хлеб. В рацион следует добавить больше овощей, льняного масла и белой рыбы. Кроме того, в умеренном количестве можно употреблять кисломолочные напитки, яйца, орехи и фрукты.

«Кето – это единственная программа питания, которая не снижает расходы энергии. Вы чувствуете себя бодрым», – рассказал Гинзбург.