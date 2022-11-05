Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Эти продукты могут помочь людям с заболеваниями сердца жить дольше

Ferra.ru

Недавние исследования показали, что включение в рацион большего количества растительных продуктов, особенно богатых омега-3 жирными кислотами, может стать ключом к увеличению продолжительности жизни людей с сердечно- сосудистыми заболеваниями.

Эти продукты могут помочь людям с заболеваниями сердца жить дольше
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные изучили данные 905 человек, средний возраст которых составлял 67 лет. Все они были пациентами с сердечной недостаточностью. За участниками наблюдали в среднем 2,4 года. За это время 140 пациентов умерли от разных причин, а 85 конкретно от сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, что у пациентов с более высоким уровнем альфа-линоленовой кислоты (АЛК) был меньший риск первой госпитализации из-за сердечной недостаточности, смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от всех причин.

Что же такое альфа-линоленовая кислота? Она является ненасыщенной жирной кислотой группы омега-3-ненасыщенных жирных кислот. Содержится она в растительно пище. То есть включение в рацион продуктов, богатых АЛК, таких как грецкие орехи, может быть полезным.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Здоровье,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители