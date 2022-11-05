Эти продукты могут помочь людям с заболеваниями сердца жить дольше

Учёные изучили данные 905 человек, средний возраст которых составлял 67 лет. Все они были пациентами с сердечной недостаточностью. За участниками наблюдали в среднем 2,4 года. За это время 140 пациентов умерли от разных причин, а 85 конкретно от сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, что у пациентов с более высоким уровнем альфа-линоленовой кислоты (АЛК) был меньший риск первой госпитализации из-за сердечной недостаточности, смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от всех причин.