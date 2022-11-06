Почему соль опасна для жизни

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что россияне потребляют соли в 2,5 раза больше нормы.

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Соль, хлорид натрия — вещество, поддерживающее нормальный водно-солевой баланс и регулирующее объём жидкости в организме, но его нужно употреблять аккуратно. Превышение нормы чревато различными последствиями для здоровья.

Часто это гипертония, повышенный риск развития гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваний. Эти болезни — причина 50% преждевременных смертей в мире.

Врач объяснила, что источником натрия является не только соль, но и другие продукты: рыба, молочные продукты и т.д.

«Помимо пищевой соли натрий поступает в наш организм в составе различных пищевых продуктов: молочных и кисломолочных продуктов, яиц, мяса и птицы, овощей, фруктов, круп, рыбы и морепродуктов», — отметила врач.