Как распознать рак груди или понять, что его нет

Самое распространенное онкозаболевание среди женщин — рак молочной железы. По оценкам ВОЗ, ежегодно этот диагноз получают 2,1 млн женщин, а умирает более 600 тысяч. Как вовремя обнаружить заболевание или удостовериться, что его нет? Об этом «Секрету» рассказал доктор медицинских наук, онколог-маммолог Александр Братик.
Молочная железа – очень доступный для осмотра орган. Если сравнивать с внутренними органами: желудком, печенью или почками, грудь намного легче осмотреть, пропальпировать и прощупать.
Но порой достаточно взглянуть на отражение в зеркале, чтобы обнаружить опасные изменения в своём теле. Насторожить должна асимметрия, которая может быть связана как с размером и формой ареолы (так называют участок пигментированной кожи, окружающей сосок), так и с линией нижней складки груди или формой самой железы.
Как правильно проводить осмотр? Нужно посмотреть на себя прямо, повернуться в три четверти и изучить вид сбоку. Асимметрию легко заметить, если менять положения рук. Станьте руки в боки, затем разведите их в стороны, потом — расположите за головой.
Во всех трёх положениях или в одном из них можно заметить разного рода изменения. Например, если увидите «втяжения кожи», то стоит обратиться к врачу: такой симптом может быть связан как с опасной опухолью, так и с доброкачественным воспалением тканей груди.
Ещё один хороший способ — это самообследование. Нужно провести рукой по груди и прощупать структуру долей молочной железы (она состоит из 15-20 долей, которые обращены верхушкой к соску и разделены между собой соединительной тканью. — Прим. «Секрета»).
Если найдёте уплотнения или узлы — как подвижные, так и прикрепленные к окружающим тканям — это повод насторожиться. Но тут важно помнить об анатомии: грудь в норме состоит из долей, которые при самоосмотре можно случайно принять за опухоль
Осмотр у доктора может быть значительно более информативным — так легче выявить заболевание в начальной форме или удостовериться, что всё в порядке. Обследование советуют проходить регулярно начиная с 25 лет. Молодым женщинам достаточно пройти ультразвуковое исследование, а после 40 лет нужно вдобавок делать маммографическое обследование раз в два года.
Огромная доля опасных злокачественных заболеваний молочной железы выявляются у женщины с помощью простых методов, перечисленных выше. Тем не менее, существуют опухоли малых размеров, которые не удаётся выявить перечисленными методами.
Для их обнаружения нужен анализ крови на опухолевые маркеры. Этот метод, как правило, показывает возникшее заболевание в более в поздней стадии процесса. В любом случае, рак предупредить можно, и последние годы показали, что показатели выявляемости и выживаемости при раке значительно улучшились.