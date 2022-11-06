Как распознать рак груди или понять, что его нет

Самое распространенное онкозаболевание среди женщин — рак молочной железы. По оценкам ВОЗ, ежегодно этот диагноз получают 2,1 млн женщин, а умирает более 600 тысяч. Как вовремя обнаружить заболевание или удостовериться, что его нет? Об этом «Секрету» рассказал доктор медицинских наук, онколог-маммолог Александр Братик.

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Молочная железа – очень доступный для осмотра орган. Если сравнивать с внутренними органами: желудком, печенью или почками, грудь намного легче осмотреть, пропальпировать и прощупать.

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Но порой достаточно взглянуть на отражение в зеркале, чтобы обнаружить опасные изменения в своём теле. Насторожить должна асимметрия, которая может быть связана как с размером и формой ареолы (так называют участок пигментированной кожи, окружающей сосок), так и с линией нижней складки груди или формой самой железы.

Как правильно проводить осмотр? Нужно посмотреть на себя прямо, повернуться в три четверти и изучить вид сбоку. Асимметрию легко заметить, если менять положения рук. Станьте руки в боки, затем разведите их в стороны, потом — расположите за головой.

Во всех трёх положениях или в одном из них можно заметить разного рода изменения. Например, если увидите «втяжения кожи», то стоит обратиться к врачу: такой симптом может быть связан как с опасной опухолью, так и с доброкачественным воспалением тканей груди.

Ещё один хороший способ — это самообследование. Нужно провести рукой по груди и прощупать структуру долей молочной железы (она состоит из 15-20 долей, которые обращены верхушкой к соску и разделены между собой соединительной тканью. — Прим. «Секрета»).

Если найдёте уплотнения или узлы — как подвижные, так и прикрепленные к окружающим тканям — это повод насторожиться. Но тут важно помнить об анатомии: грудь в норме состоит из долей, которые при самоосмотре можно случайно принять за опухоль

Осмотр у доктора может быть значительно более информативным — так легче выявить заболевание в начальной форме или удостовериться, что всё в порядке. Обследование советуют проходить регулярно начиная с 25 лет. Молодым женщинам достаточно пройти ультразвуковое исследование, а после 40 лет нужно вдобавок делать маммографическое обследование раз в два года.

Огромная доля опасных злокачественных заболеваний молочной железы выявляются у женщины с помощью простых методов, перечисленных выше. Тем не менее, существуют опухоли малых размеров, которые не удаётся выявить перечисленными методами.