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2 часа назад

Ученые рассказали, какая диета поможет похудеть

Катерина Саломе

Чтобы уменьшить количество висцерального жира, нужно придерживаться диеты с ограничением времени. Об этом заявили ученые, исследование которых было опубликовано в журнале Cell Reports Medicine.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 162 человека. Респонденты должны были придерживаться назначенных систем питания. Так, 44 участника ели с ограничением времени, 47 участников питались по низкоуглеводной диете и оставшиеся 44 человека — по смешанной.

Как питаться правильно, когда не хватает денег

Важным пунктом было то, что участники должны были принимать пищу строго в определенный промежуток времени: либо с восьми утра до четырех дня, либо с двенадцати дня до восьми вечера.

Спустя три месяца выяснилось, что все системы питания эффективны. Тем не менее диета с ограничением времени оказалось наиболее полезной, так как она не только помогает сбросить вес, но и уменьшает количество висцерального жира.

Ранее мы писали о том, что гастроэнтеролог рассказал о питании, позволяющем дожить до 100 лет.

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