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1 час назад

Врач Инна Михайлова рассказала о вреде сахарозаменителей

Катерина Саломе

Многие ошибочно полагают, что сахарозаменители абсолютно безвредны. Врач Инна Михайлова рассказала

"Вечерней Москве", почему их нельзя употреблять в большом количестве.

Самыми безопасными сахарозаменителями врач назвала эритрол и стевия при условии, что в них не содержится ГМО. Все остальные добавки делятся на два вида: калорийные и бескалорийные.

Врач рассказала, чего не хватает организму, когда хочется сладкого

По словам специалиста, первые плавнее всасываются в кровь, но уровень инсулина из-за них все равно будет подниматься. А при употреблении бескалорийных инсулин подниматься не будет, утверждает доктор, тем не менее в них таится определнная опасность.

"Бескалорийные сахарозаменители способны нарушать углеводный обмен, что усиливает аппетит. Как это происходит? Искусственные подсластили — и калорийные, и бескалорийные — приводят к тому, что в пищеварительном тракте активируются рецепторы усвоения сладкого. Это говорит о том, что глюкоза всасывается активно, что в дальнейшем будет приводить к ее большому накоплению в организме", — предостерегла эксперт, добавив, что сахарозаменители способствуют активному росту кишечных бактерий.

Ранее мы сообщали, о каких опасных недугах сигнализирует тяга к сладкому.

Здоровье,Видео,
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