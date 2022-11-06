"Бескалорийные сахарозаменители способны нарушать углеводный обмен, что усиливает аппетит. Как это происходит? Искусственные подсластили — и калорийные, и бескалорийные — приводят к тому, что в пищеварительном тракте активируются рецепторы усвоения сладкого. Это говорит о том, что глюкоза всасывается активно, что в дальнейшем будет приводить к ее большому накоплению в организме", — предостерегла эксперт, добавив, что сахарозаменители способствуют активному росту кишечных бактерий.