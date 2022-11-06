Многие ошибочно полагают, что сахарозаменители абсолютно безвредны. Врач Инна Михайлова рассказала
"Вечерней Москве", почему их нельзя употреблять в большом количестве.
Самыми безопасными сахарозаменителями врач назвала эритрол и стевия при условии, что в них не содержится ГМО. Все остальные добавки делятся на два вида: калорийные и бескалорийные.
По словам специалиста, первые плавнее всасываются в кровь, но уровень инсулина из-за них все равно будет подниматься. А при употреблении бескалорийных инсулин подниматься не будет, утверждает доктор, тем не менее в них таится определнная опасность.
"Бескалорийные сахарозаменители способны нарушать углеводный обмен, что усиливает аппетит. Как это происходит? Искусственные подсластили — и калорийные, и бескалорийные — приводят к тому, что в пищеварительном тракте активируются рецепторы усвоения сладкого. Это говорит о том, что глюкоза всасывается активно, что в дальнейшем будет приводить к ее большому накоплению в организме", — предостерегла эксперт, добавив, что сахарозаменители способствуют активному росту кишечных бактерий.
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