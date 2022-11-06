3 эффективных упражнения для утренней растяжки

10-минутная разминка в начале дня позволит «порхать» до вечера.

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Эффективная утренняя рутина способна улучшить общее состояние здоровья. От насыщения организма водой до получения питательных веществ во время завтрака – от того, как вы организуете утро, будут зависеть ваши ощущения в течение дня. И с точки зрения выполнения физических упражнений эксперты настоятельно рекомендуют начинать день с растяжки. Это, как выясняется, одно из лучших средств улучшить самочувствие и, в итоге, встретить день во всеоружии.

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«Упражнения на растяжку должны быть интегрированы в распорядок каждого не только для улучшения гибкости, но и для активации энергии, регулирования метаболизма, улучшения пищеварения и сна, а также защиты от травм», - утверждает физиотерапевт Лолита Максорли из канадской клиники «Brentwood Physico». Польза такого рода движений происходит, в основном, из-за «встряхивания» парасимпатической нервной системы. «Усиливая кровоток, мы доставляем в мышцы кислород и жизненно важные питательные вещества и таким образом ускоряем удаление отходов метаболизма. Поэтому сокращаем время восстановления мышц после физической активности, что, действительно, очень полезно для тех, кто тренируется, чтобы сбросить или контролировать вес», - добавляет Максорли.

Хотите почувствовать пользу от ежедневной растяжки, добавив её в утреннюю рутину? По словам Лолиты, чтобы почувствовать себя лучше, достаточно делать всего три упражнения: кобру или позу собаки мордой вверх, качели на животе и скручивания в сидячем положении.

Поза кобры.

«Это растяжка волшебным образом улучшает мобильность позвоночника и пробуждает тело», - говорит Максорли. «Ещё одна её прекрасная черта – простота исполнения. Поэтому это отличный способ начать день». Кобра выполняется на коврике лёжа на животе, руки вытянуты вдоль тела. Затем вы поднимаете верхнюю часть тела по направлению к потолку. «Вдавливайте руки в пол, чтобы вытянуть плечи и грудную клетку вместе с шеей и головой», - советует она. Для получения нужного эффекта, в таком положении нужно оставаться в течение 30 секунд.

Качели на животе.

Если вы ищите средство для более глубокой растяжки, то эксперт рекомендует делать качели на животе, что является «более продвинутым упражнением, чем кобра». Может, оно и покажется более сложным, но это один из лучших способов разогнать утром кровь. «Качели увеличивают мобильность позвоночника и мышц тазового дна, пробуждая тело усиленным кровотоком и активируя парасимпатическую нервную систему», - отмечает Лолита. Инструкции весьма просты: «Лягте на живот. Прогните спину, поднимите ноги и возьмитесь руками за лодыжки (щиколотки)». Как и в случае с коброй, в таком положении надо оставаться 30 секунд. Можно и больше, разрешается также в таком положении слегка покачаться.

Скручивание сидя.

По словам Максорли, растяжка с помощью скручиваний сидя – фантастическое средство запустить утром пищеварение. Происходит это потому, что упражнение требует от вас скручивания мышц торса и сжимания ягодичных мышц, что способствует «массажу желудочно-кишечного тракта», облегчающему пищеварение. Итак, усаживайтесь поудобнее на коврик, вытягивайте ноги и выпрямляйте спину. «Перекиньте правую ногу, согнутую в колене, через левую ногу. Ступня правой ноги должна упираться в пол, а левая нога остаётся лежать выпрямленной на своей позиции», - инструктирует Лолита. Начиная с этого момента, поместите левый локоть на колено правой ноги и «используйте его как рычаг, чтобы максимально развернуть и вытянуть торс в правую сторону». Если нужно удержать баланс, то можете опереться на правую руку. Волшебных 30 секунд будет достаточно для получения эффекта.