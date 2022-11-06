3 эффективных упражнения для утренней растяжки

10-минутная разминка в начале дня позволит «порхать» до вечера.
Эффективная утренняя рутина способна улучшить общее состояние здоровья. От насыщения организма водой до получения питательных веществ во время завтрака – от того, как вы организуете утро, будут зависеть ваши ощущения в течение дня. И с точки зрения выполнения физических упражнений эксперты настоятельно рекомендуют начинать день с растяжки. Это, как выясняется, одно из лучших средств улучшить самочувствие и, в итоге, встретить день во всеоружии.
«Упражнения на растяжку должны быть интегрированы в распорядок каждого не только для улучшения гибкости, но и для активации энергии, регулирования метаболизма, улучшения пищеварения и сна, а также защиты от травм», - утверждает физиотерапевт Лолита Максорли из канадской клиники «Brentwood Physico». Польза такого рода движений происходит, в основном, из-за «встряхивания» парасимпатической нервной системы. «Усиливая кровоток, мы доставляем в мышцы кислород и жизненно важные питательные вещества и таким образом ускоряем удаление отходов метаболизма. Поэтому сокращаем время восстановления мышц после физической активности, что, действительно, очень полезно для тех, кто тренируется, чтобы сбросить или контролировать вес», - добавляет Максорли.
Хотите почувствовать пользу от ежедневной растяжки, добавив её в утреннюю рутину? По словам Лолиты, чтобы почувствовать себя лучше, достаточно делать всего три упражнения: кобру или позу собаки мордой вверх, качели на животе и скручивания в сидячем положении.
«Это растяжка волшебным образом улучшает мобильность позвоночника и пробуждает тело», - говорит Максорли. «Ещё одна её прекрасная черта – простота исполнения. Поэтому это отличный способ начать день». Кобра выполняется на коврике лёжа на животе, руки вытянуты вдоль тела. Затем вы поднимаете верхнюю часть тела по направлению к потолку. «Вдавливайте руки в пол, чтобы вытянуть плечи и грудную клетку вместе с шеей и головой», - советует она. Для получения нужного эффекта, в таком положении нужно оставаться в течение 30 секунд.
Если вы ищите средство для более глубокой растяжки, то эксперт рекомендует делать качели на животе, что является «более продвинутым упражнением, чем кобра». Может, оно и покажется более сложным, но это один из лучших способов разогнать утром кровь. «Качели увеличивают мобильность позвоночника и мышц тазового дна, пробуждая тело усиленным кровотоком и активируя парасимпатическую нервную систему», - отмечает Лолита. Инструкции весьма просты: «Лягте на живот. Прогните спину, поднимите ноги и возьмитесь руками за лодыжки (щиколотки)». Как и в случае с коброй, в таком положении надо оставаться 30 секунд. Можно и больше, разрешается также в таком положении слегка покачаться.
По словам Максорли, растяжка с помощью скручиваний сидя – фантастическое средство запустить утром пищеварение. Происходит это потому, что упражнение требует от вас скручивания мышц торса и сжимания ягодичных мышц, что способствует «массажу желудочно-кишечного тракта», облегчающему пищеварение. Итак, усаживайтесь поудобнее на коврик, вытягивайте ноги и выпрямляйте спину. «Перекиньте правую ногу, согнутую в колене, через левую ногу. Ступня правой ноги должна упираться в пол, а левая нога остаётся лежать выпрямленной на своей позиции», - инструктирует Лолита. Начиная с этого момента, поместите левый локоть на колено правой ноги и «используйте его как рычаг, чтобы максимально развернуть и вытянуть торс в правую сторону». Если нужно удержать баланс, то можете опереться на правую руку. Волшебных 30 секунд будет достаточно для получения эффекта.
Итак, теперь вы знаете о трёх простых упражнениях, которые зададут вашему дню правильное направление. Хотите ли вы сбросить вес или подправить пищеварение, или улучшить кровоток для увеличения энергии, этот небольшой комплекс точно не сможет вам навредить.