Врач рассказал о самых полезных овощах для осени

Лидер по содержанию витамина C, который особенно нужен в сезон простуд, — красный сладкий перец. Содержащаяся в нём аскорбиновая кислота усиливает всасывание железа и участвует в синтезе гормонов и белков соединительной ткани.

Многие думают, что больше всего витамина C в цитрусовых, но это не так. В красном перце содержится 200 мг витамина C — это очень много. Денисова напомнила, что витамин C самостоятельно не синтезируется в организме человека, поэтому его обязательно нужно получать из продуктов.