Врач рассказал о самых полезных овощах для осени

Все врачи говорят о необходимости овощей в осеннем рационе. Нутрициолог и специалист по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни Алена Денисова пошла дальше и составила список самых полезных овощей. Она отметила, что сейчас лучше всего есть сезонные продукты и налегать на красный сладкий перец, брокколи и томаты. Может, хоть это спасёт от простуд и в целом от осенней хандры?
Не стоит отказываться и от тыквы, свёклы, моркови, капусты, кабачков, баклажан, картофеля. Все овощи лучше есть свежими. Так они сохраняют в себе больше витаминов, клетчатки и будут менее калорийны, объяснила эксперт «Газете.Ru».
Лидер по содержанию витамина C, который особенно нужен в сезон простуд, — красный сладкий перец. Содержащаяся в нём аскорбиновая кислота усиливает всасывание железа и участвует в синтезе гормонов и белков соединительной ткани.
Многие думают, что больше всего витамина C в цитрусовых, но это не так. В красном перце содержится 200 мг витамина C — это очень много. Денисова напомнила, что витамин C самостоятельно не синтезируется в организме человека, поэтому его обязательно нужно получать из продуктов.
Нужно проверять черенки: они должны быть свежими, не сухими, а сама поверхность овоща – без морщин и повреждений.
Осенью нужно следить и за количеством клетчатки в организме. Отличным её источником считается брокколи. Клетчатки в ней — 3 г на 100 г продукта. Также её достаточно много в цветной и брюссельской капусте.
«Клетчатка помогает не только быстрее насытиться, но еще и снижает риск развития многих хронических заболеваний и улучшает работу ЖКТ. А ещё брокколи богаты органическими кислотами, витаминами С и E», —добавила диетолог.
Ещё нужно кушать томаты из-за содержания в нём ликопина — антиоксиданта, который защищает клетки организма от нежелательных окислительных процессов, снижает риск развития различных заболеваний, помогает уменьшить влияние стресса. Томаты сохраняют пользу даже после тушения, запекания или обжаривания. Сам овощ можно заменить и на томатный сок, но очень важно, чтобы он был качественный и без лишнего добавления соли, добавила она.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как бороться с хандрой при помощи еды. По словам эксперта Маргариты Провоторовой, на каждом столе осенью должны быть баклажаны, кабачки, патиссоны, тыквы, морковь, огурцы, разноцветный болгарский перец, лук, сельдерей, топинамбур, фасоль, хрен, чеснок, фенхель, корень петрушки, цикорий, кукуруза и картошка.