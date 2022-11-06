Врач рассказал о самых полезных овощах для осени

Все врачи говорят о необходимости овощей в осеннем рационе. Нутрициолог и специалист по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни Алена Денисова пошла дальше и составила список самых полезных овощей. Она отметила, что сейчас лучше всего есть сезонные продукты и налегать на красный сладкий перец, брокколи и томаты. Может, хоть это спасёт от простуд и в целом от осенней хандры?

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Не стоит отказываться и от тыквы, свёклы, моркови, капусты, кабачков, баклажан, картофеля. Все овощи лучше есть свежими. Так они сохраняют в себе больше витаминов, клетчатки и будут менее калорийны, объяснила эксперт «Газете.Ru».

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Лидер по содержанию витамина C, который особенно нужен в сезон простуд, — красный сладкий перец. Содержащаяся в нём аскорбиновая кислота усиливает всасывание железа и участвует в синтезе гормонов и белков соединительной ткани.

Многие думают, что больше всего витамина C в цитрусовых, но это не так. В красном перце содержится 200 мг витамина C — это очень много. Денисова напомнила, что витамин C самостоятельно не синтезируется в организме человека, поэтому его обязательно нужно получать из продуктов.

Как выбрать красный перец?

Нужно проверять черенки: они должны быть свежими, не сухими, а сама поверхность овоща – без морщин и повреждений.

Осенью нужно следить и за количеством клетчатки в организме. Отличным её источником считается брокколи. Клетчатки в ней — 3 г на 100 г продукта. Также её достаточно много в цветной и брюссельской капусте.

«Клетчатка помогает не только быстрее насытиться, но еще и снижает риск развития многих хронических заболеваний и улучшает работу ЖКТ. А ещё брокколи богаты органическими кислотами, витаминами С и E», —добавила диетолог.

Ещё нужно кушать томаты из-за содержания в нём ликопина — антиоксиданта, который защищает клетки организма от нежелательных окислительных процессов, снижает риск развития различных заболеваний, помогает уменьшить влияние стресса. Томаты сохраняют пользу даже после тушения, запекания или обжаривания. Сам овощ можно заменить и на томатный сок, но очень важно, чтобы он был качественный и без лишнего добавления соли, добавила она.