Врач рассказала, как проверить запас яйцеклеток у женщин

"Определить его уровень можно с помощью анализа крови из вены — он сдается в любой день цикла без подготовки. В каждом возрасте своя норма запаса яйцеклеток, однако этот показатель с годами только снижается. Максимальный уровень АМГ приходится на юный возраст, ближе к менопаузе показатель гормона близится к нулю", - отметила врач.