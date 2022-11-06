Врач рассказала, как проверить запас яйцеклеток у женщин

Репродуктолог Института репродуктивной медицины REMEDI Анна Поварова Анна Поварова рассказала, как проверить запас яйцеклеток у женщин. Ее слова приводит издание "Газета.ру".
На самом деле, проверить, что происходит состоянием яйцелеток и проверить запас овариального резерва можно при помощи анализа АМГ (Антимюллерова гормона).
"Определить его уровень можно с помощью анализа крови из вены — он сдается в любой день цикла без подготовки. В каждом возрасте своя норма запаса яйцеклеток, однако этот показатель с годами только снижается. Максимальный уровень АМГ приходится на юный возраст, ближе к менопаузе показатель гормона близится к нулю", - отметила врач.
Избыток веса, курение, некоторые методы лечения онкологических заболеваний Поварова отметила как возможные причины снижения овариального резерва.
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