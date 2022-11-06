Почему вы всегда чувствуете себя уставшим, даже если спите достаточно

Как узнать, хорошо ли вы спите? Лучший показатель качества сна — это то, как вы себя чувствуете на следующий день, говорят эксперты.

Со специалистами по поводу сна побеседовало издание Live Science. Они утверждают, что если вы часто или всегда чувствуете усталость в течение дня, это может означать дефицит продолжительности или эффективности сна. Симптомы такие: вам трудно вставать с постели утром, вы чувствуете себя вялым, рассеянным или раздражительным днём.