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47 минут назад

Почему вы всегда чувствуете себя уставшим, даже если спите достаточно

Ferra.ru

Как узнать, хорошо ли вы спите? Лучший показатель качества сна — это то, как вы себя чувствуете на следующий день, говорят эксперты.

Почему вы всегда чувствуете себя уставшим, даже если спите достаточно
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Со специалистами по поводу сна побеседовало издание Live Science. Они утверждают, что если вы часто или всегда чувствуете усталость в течение дня, это может означать дефицит продолжительности или эффективности сна. Симптомы такие: вам трудно вставать с постели утром, вы чувствуете себя вялым, рассеянным или раздражительным днём.

Дело в том, что качество сна зависит не только от его продолжительности. Сон состоит из нескольких повторяющихся циклов из четырёх стадий. Например, во время глубокого сна высвобождаются гормоны и другие химические вещества для восстановления органов и тканей тела, а глимфатическая система очищает мозг от неправильно свёрнутых белков. Во время фазы быстрого сна краткосрочные воспоминания преобразуются в долговременные, а плохие мысли и негативные эмоции обрабатываются. Если эти стадии нарушаются, сон нельзя назвать качественным.

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