Полезные привычки, которые помогут достичь долголетия

Старость все хотят встречать здоровыми, полными сил и энергии. Но, как правило, так бывает не всегда. С годами и болячек набирается уже полный список, и сохранять привычный темп жизни становится сложнее. Вот и говорят — старость не радость. Чтобы оставаться в ритме жизни и пожить подольше, врачи рекомендуют уже сейчас придерживаться простых правил.

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Принимайте витамин D

Это важнейший витамин для крепких костей, роста мышц и хорошего иммунитета. Его с лихвой у тех, кто живёт в тёплом климате, но россияне к таким не относятся. Да и вообще, с дефицитом этого витамина живёт 1 млрд людей. Поэтому либо пейте витаминчики после консультации со врачом, либо налегайте на кисломолочку и рыбу.

Будьте позитивны

По мнению доктора медицинских наук Джейкоба Хаксаловичи, оптимизм учит мозг весёлым моделям поведения и помогает справляться со стрессом лучше. А человек, который меньше нервничает, меньше болеет. Поэтому между оптимизмом и долголетием прямая связь.

Контролируйте время в соцсетях

Соцсети — это залипательно, конечно, но много времени в них проводить не стоит. По словам практикующей медсестры ChoicePoint Сьюзен Джентиле, от долгого сидения в соцсетях страдает сон. Плюс они провоцируют тревожность и депрессию. Итог — вы стареете быстрее.

Ешьте грибы

Грибочки могут стать хорошим другом в борьбе со старостью. Они содержат и витамин D, и селен, и эрготионеин, и глутатион и кучу антиоксидантов. Как итог — профилактика заболеваний сердца и сосудов, рака и снижение общего уровня холестерина. Тоже неплохо.

Читайте книги

Любителей книг сейчас немного — их место заняли сериалы, фильмы, соцсети. А между тем книги способны тренировать мозг и снизить риск преждевременной смерти на 20%. С ними вы сохраните ясность ума до глубокой старости. Да и тема для разговора всегда найдётся.