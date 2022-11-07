Отказ от ужина при похудении вредит сердцу и пищеварению

Как пишет ФАН, исследование учёных из Пекинской больницы «Сехэ» показало, что отказ от приёма пищи вечером в течении года не влияет на потерю веса. При этом у таких людей возрастает риск умереть от различных сердечно-сосудистых заболеваний.