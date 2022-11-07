Отказ от ужина при похудении вредит сердцу и пищеварению

Как пишет ФАН, исследование учёных из Пекинской больницы «Сехэ» показало, что отказ от приёма пищи вечером в течении года не влияет на потерю веса. При этом у таких людей возрастает риск умереть от различных сердечно-сосудистых заболеваний.
Китайский врач Цзя Кай отметил, что долгое питание не по привычному графику увеличивает вероятность заболеваний пищеварительной системы. Поздний перекус не позволяет пище перевариться полностью, что грозит гастритом, язвой желудка и другими проблемами со здоровьем.
Как сообщает Sina, у людей с нерегулярным питанием могут образоваться желчные камни и возникнуть аутоимунные заболевания