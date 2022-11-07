Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
3 часа назад

Отказ от ужина при похудении вредит сердцу и пищеварению

runews24.ru

Как пишет ФАН, исследование учёных из Пекинской больницы «Сехэ» показало, что отказ от приёма пищи вечером в течении года не влияет на потерю веса. При этом у таких людей возрастает риск умереть от различных сердечно-сосудистых заболеваний.

Отказ от ужина при похудении вредит сердцу и пищеварению
Фото: runews24.rurunews24.ru

Китайский врач Цзя Кай отметил, что долгое питание не по привычному графику увеличивает вероятность заболеваний пищеварительной системы. Поздний перекус не позволяет пище перевариться полностью, что грозит гастритом, язвой желудка и другими проблемами со здоровьем.

Как сообщает Sina, у людей с нерегулярным питанием могут образоваться желчные камни и возникнуть аутоимунные заболевания

Здоровье,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители