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1 час назад

Мифы о еде: переработанное мясо опасно так же, как сигареты

Мира Маркина

Переработанное мясо – это мясо, приготовленное путем копчения, вяления, соления, а также добавления консервантов. Иными словами, переработанным мясом являются колбасы, сосиски, бекон, ветчина и даже паштеты.

Мифы о еде: переработанное мясо опасно так же, как сигареты
Фото: UnsplashUnsplash

Некоторые сторонники правильного питания убеждены, что потребление этих продуктов опасно не меньше, чем курение. Но так ли это на самом деле? Выяснял "Рамблер".

Некоторое время назад эксперты ВОЗ забили тревогу. Специалисты рассказали, что бекон и другие виды переработанного мяса могут спровоцировать рак прямой кишки. В подтверждение своих слов эксперты привели ряд научных исследований. Однако прежде, чем резко менять свой рацион, стоит детально изучить результаты работы исследователей.

По данным Британского центра исследований в области онкологии, рак прямой кишки – весьма редкое заболевание.

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Если полностью перестать употреблять мясо, риск развития опухоли прямой кишки составляет 5,6%. При этом, если вы будете налегать на колбасы и сосиски ежедневно, вероятность столкнуться с опасным недугом повышается до 6,6%.

То есть из 100 человек, которые раз и навсегда расстанутся с переработанным мясом, рака избежит только один человек. При этом из сотни людей, бросивших курить, 10-15 людям отказ от сигарет может спасти жизнь.

Однако это не значит, что стоит злоупотреблять переработанным мясом. По данным экспертов из Великобритании, здоровая норма потребления данных продуктов – не более 70 граммов в день.

Здоровье,ВОЗ,
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