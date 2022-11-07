Как получить идеальную фигуру, не вставая с постели

Небольшие хитрости помогут вам обрести фигуру мечты без усилий.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Поддержание веса, его набор или похудение зависит, прежде всего, от того, сколько калорий вы тратите, а сколько расходуете. При этом тело сжигает калории, даже когда вы просто лежите в постели. И это число можно заметно увеличить, чтобы продолжать стройнеть, не вставая с кровати.

Видео дня

Самый простой вариант — добавьте какое-либо действие во время вашего расслабления. Например, час чтения тратит от 100 до 140 калорий, а если записывать мысли в дневник, то за час вы потратите уже 170 калорий.

Если выполнять приятную медленную гимнастику, можно превратить отдых в небольшую тренировку. Для этого просто примите удобную позу, вытянитесь и, начиная, с пальцев ног, напрягайте и расслабляйте каждую часть тела по 10 раз. Это поможет уснуть или, наоборот, взбодрить организм и ускорить похудение.

Можно выполнить еще несколько простых упражнений

Вращение стопами

Представьте, что ваши большие пальцы — это лазерные указки. По очереди выводите ими букву «о» — 20 раз одной ногой, 20 — другой.

Вращение коленями

Теперь согните ноги, положите ладони на колени и вращайте ими по часовой стрелке. Пусть один круг занимает около 20 секунд. Повторите 10 раз.

Вращение руками и плечами

Вытяните руки в стороны, начните их вращать в одну сторону. Для удобства можете рисовать круги указательным пальцем. 20 раз в одну сторону, а затем столько же в другую.

Алфавит

Это упражнение сложнее, чем предыдущие, но оно отлично подтягивает животик, создает талию. Приподнимите прямые ноги и начните писать алфавит, не опуская их. В начале все буквы «написать» точно не получится, но со временем вы заметите прогресс, а вместе и с тем и то, как постройнела ваша фигура.

Супермен

Перевернитесь на живот и представьте, что вы — летящий на встречу приключениям супергерой: поднимите вытянутые ноги и руки, прогнитесь в спине и задержитесь в этом положении на 10 секунд. Повторите 10 раз.

Счастливый ребенок