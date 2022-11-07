Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
31 минуту назад

8 причин, из-за которых могут часто ломаться ногти

Волгоградская правда

Расслоение и трещины на ногтевой пластине могут свидетельствовать о повышенной хрупкости эпидермиса.

8 причин, из-за которых могут часто ломаться ногти
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Как сообщает ФАН, врач Ирина Ярцева перечислила 8 основных причин, из-за которых проявляется ломкость ногтей.

Чаще всего расщепление пластины связано с нехваткой железа в организме. Этим веществом насыщены яйца, бобовые, киноа, брокколи и темный шоколад.

Состояние ногтей может ухудшиться у людей, склонных к аллергическим реакциям. Нередко к таким последствиям приводят атопический дерматит и экзема.

Дефицит витаминов группы В негативно сказывается на состоянии ногтей. Чтобы восполнить их дефицит, эксперты советуют употреблять гречку, грецкие орехи и кукурузу.

Грибковые заболевания медленно разрушают ногтевую пластину. Нельзя откладывать поход к специалисту при изменении цвета и ломкости ногтей.

Неблагоприятное воздействие на ногти оказывает постоянный контакт с водой, проведение уборки без перчаток и стирание свободного края.

Ломкость может быть вызвана тем, что человек в условиях стресса грызет ногти, нарушая их целостность.

Чтобы ногти оставались здоровыми и красивыми, важно поддерживать баланс белков, жиров и углеводов в рационе и придерживаться принципов здорового питания.

По словам специалиста, последняя причина ухудшения состояния ногтевой пластины – поражение органов желудочно-кишечного тракта. При подобных заболеваниях полезные вещества хуже усваиваются организмом.

Здоровье,Ирина Ярцева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители